El vecindario más famoso de la televisión no deja de sumar polémicas. En 'Los vecinos de la casa de al lado' la tensión se palpa en cada rincón. Lucía Sánchez, la ama de llaves del concurso y ganadora de 'GH DÚO', desató un auténtico terremoto al acercarse cada vez más a Gerard Arias, ex de Alba Rodríguez, con quien no solo tonteó, sino que incluso durmió. Un gesto que no pasó desapercibido y que provocó la reacción inmediata de Alba, expulsada disciplinariamente del programa hace unos días.

Todo comenzó cuando Lucía, con el privilegio que le otorga su rol en la casa, propuso a Gerard compartir cama: “¿Te vienes conmigo, no? No te hagas de rogar”. A esto se sumaron las miradas cómplices y frases llenas de tensión sexual como “Nunca he tenido un amigo guapo porque me lío con todos ellos”, que dejaron a los espectadores (y a Bayan, testigo directo) sin palabras.

Alba, desde fuera del reality, decidió pronunciarse con un comunicado publicado en sus redes sociales en el que anuncia que ha puesto tierra de por medio y se ha refugiado en su familia en Alicante. Además, asegura haber tomado una drástica decisión: contacto cero. “Aunque esté a un clic de todo, intento no ver nada. Por eso os pido por favor que no me mandéis ni me digáis nada sobre lo que está pasando porque ya lo sé”, explicó. “Si ya de por sí es duro verlo, imaginad lo que es tener que revivirlo cada vez que alguien me lo recuerda”.

La exconcursante ha dejado claro que no va a alimentar más la polémica: “Confío en que todo esto forme parte del proceso que conlleva un contacto cero y que pronto llegue esa calma y felicidad que tanto necesito”. Eso sí, no ha dudado en pedir respeto por su proceso personal, asegurando que su decisión no se debe al miedo a pronunciarse, sino al deseo de dejar de sufrir por Gerard.

El comentario que desató la guerra

Pero esta historia tiene más capas. Todo apunta a que Alba, antes de entrar al reality, habría dicho una polémica frase refiriéndose a Lucía: “¿Te gusta? Pero si tiene hasta una hija”. Palabras que, según Lucía, han cruzado todos los límites. Desde sus redes sociales, la gaditana reaccionó con contundencia: “Como vuelva alguien a decir de manera despectiva que yo tengo una hija, te lo juro que me tienen que echar de allí”.

Lucía se mostró visiblemente dolida y lanzó una amenaza velada: “Si yo estuviera ahora mismo ahí, la que lío es poco”. Las redes han estallado en su apoyo: “Tener hijos no es un defecto, es un orgullo”, “Alba es una niña inmadura”, “Lucía tiene toda la razón”, han comentado los fans del programa.

Andrea Bueno se moja... y aviva la llama

Andrea Bueno, colaboradora del programa, no ha querido quedarse callada y relató en TikTok lo que ocurrió detrás de cámaras. Según su versión, Lucía pasó la tarde del lunes comentando a todo el mundo lo molesta que estaba por las palabras de Alba. “No voy a defender ese comentario, pero tampoco que se pisotee a una persona tanto”, expresó, dejando claro que aunque no está de acuerdo con Alba, tampoco comparte la actitud de Lucía.

Su intervención ha sido celebrada por la propia Alba, quien le ha agradecido públicamente el gesto con un dardo para la ex de Manuel González: “Ojalá algún día salga todo lo que Lucía ha dicho de mí y no hemos sacado por no ponernos a su altura”.

¿Cara a cara en plató? La audiencia lo pide a gritos