Bayan estuvo saliendo con Samuel Chávez, exnovio de Tania Déniz

A Bayan no le gustó nada que su exnovio acudiera a 'En todas las salsas' a hablar de ella

No te pierdas nada de lo que ocurre en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS, estaban hablando sobre quién creen que podría entrar a convivir con ellos. Han salido varios nombres, como el de Tadeo, pero el que más juego ha dado ha sido el de Samuel Chávez.

Conocimos a Samuel en 'La isla de las tentaciones', donde acudió con su novia Tania Déniz. En los últimos meses supimos que él había empezado a salir con Bayan, pero la cosa no acabó bien. La ex de Eros ha contado en los apartamentos algunos detalles de qué ocurrió tras la ruptura y señaló algún comportamiento de él que no la gustó nada.

Bayan cree que Samuel "ya ha recibido la llamada" para participar en 'Los vecinos de la casa de al lado' y no ha querido ir. "Estará muy bien, enamorado de la abogada esa. Me alegro por él. Al menos ya no va a chupar de mi bote", dijo visiblemente molesta.

Samuel habla de Bayan en el pódcast 'En todas las salsas'

Samuel acudió al videopódcast 'En todas las salsas' y allí habló de Bayan, como ella misma ha recordado en el vecindario. "Dijo que yo le recordaba a su ex, ciertas actitudes mías. Y no positivamente", comenzó relatando. También recordó que Samuel dijo sobre ella que no podía quejarse porque le había "tratado al mil por mil de bien", pero que había cosas que no quería en su vida.

Cuando se refirió a que había actitudes de Bayan que le recordaban a Tania Déniz no quiso entrar en detalles, a pesar de la insistencia de Albert Barranco, también ex de Tania y presente en el programa. "Cuando me enteré de que había ido a hablar al pódcast me enfadé, le llamé y no lo cogió". Quiso más detalles, pero él no se los dio. Además, cree que en el programa dejó esa información en el aire a sabiendas: "Tonto no es". Según su valoración, lo hizo para que le llamaran otro día en busca de más detalles.