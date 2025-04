Mayeli Diaz se sincera con la audiencia de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Mayeli Díaz explica que pudo ser madre con Álvaro Rubio, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Mayeli, de 'La isla de las tentaciones', desvela el dineral que paga de alquiler por su casa en Madrid

Álvaro Rubio y Mayeli son dos máquinas de generar titulares y contenido en ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y no hay ni un solo día en el que no generen algo de lo que hablar. La última encargada en soltar un bombazo ha sido ella y lo ha hecho cuando ella estaba a solas con las cámaras del reality show de Mitele PLUS.

Durante una conversación con Gerard Arias, la que fuera soltera de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado de la visita de Jorge Pérez, exconcursante de ‘Supervivientes’, y ha dejado ver que sentía algo de ‘envidia’ sana de la familia de cuatro hijos que él ha formado con su mujer, Alicia Peña.

“Qué guay, ojalá algún día poder decir que tengo cuatro niños, una familia”, decía ella durante su conversación con el ex de Alba Rodríguez. Ha sido justo después de esa frase cuando la tentadora con la casa más famosa de España ha soltado una noticia bomba de la que nunca había hablado.

Mayeli quiso ser madre con Álvaro Rubio tras ‘La isla de las tentaciones’

Después de su charla con Gerard Arias sobre Jorge Pérez, Mayeli se quedaba solo en uno de los pisitos de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y aprovechaba para sincerarse con la audiencia sobre uno de los episodios que vivió al inicio de su relación con Álvaro Rubio.

“Qué bonito, yo también quiero una familia. Cuatro niños, no, porque son muchos, pero uno o dos… Buah, yo estuve a punto, esto no lo he contado nunca porque me daba una cosa que flipas”, empezaba diciendo.

“Álvaro y yo estuvimos a punto de tener un bebé y me encantaría. Fue al principio del todo, antes de que se emitiera ‘la isla’. Estábamos tan enamorados y era tan intenso todo… Su sueño es ser padre y el mío, ser madre, así que pensé ¿y por qué no?”, añadía la exparticipante del programa de Sandra Barneda.

Mayeli ha asegurado que ella estaba muy enamorada al inicio de su relación y que, por eso, no dudó ni un solo segundo en preguntarle a Álvaro Rubio si quería ser padre con ella: “Él me dijo que sí y le dije: ‘Pues vamos a hacerlo’ e hicimos el acto”, aseguraba en una charla muy cómplice con la audiencia.