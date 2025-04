El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la ganadora de 'GH DÚO' volvieron a hablar a través de una videollamada en la gala

Alba Rodríguez, ex de Gerard, ha reaccionado a esa conversación y ha desvelado qué opina acerca de esa relación

Gerard comenta con Álvaro las imágenes de su noche de pasión con Lucía Sánchez: "Se te ha visto todo"

Lucía Sánchez entró por videollamada en la quinta gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' y aclaró que había "palpado" a Gerard Arias una de las noches que durmieron juntos para darle una explicación a los movimientos que se vieron debajo de las sábanas. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones', por su parte, confesó que se habían besado en un traslado en el que no había cámaras y ambos confirmaron que antes de 'Los vecinos de la casa de al lado' habían estado "tonteando".

Alba Rodríguez, exnovia de Gerard Arias, ha dado su opinión sobre esta conversación a través de sus stories de Instagram, donde ha confesado que le ha servido para descubrir cómo es realmente el hombre con el que compartió su vida durante los últimos meses: "Me he dado cuenta y he abierto los ojos con respecto a que no quiero estar con una persona como él, que a pesar de pedirle disculpas e intentar cerrar las cosas bien, él ha seguido hablando mal de mí y tratándome como si yo fuera un monstruo".

La creadora de contenido asegura que no le pidió nunca a su exnovio que no rehiciera su vida con otra chica, sino que empatizase con ella y no lo hiciera en un programa de televisión donde ella lo viera: "Lo hace en directo y puede hacer daño, es un mínimo después de una relación de tanto tiempo. Es por ese motivo por el que yo no lo hago delante de una cámara, porque yo sí que le querido de verdad".

Por otra parte, ha explicado que "se alegrará" si Gerard y Lucía inician una relación sentimental: "No me voy a meter"; pero también ha confesado que ha "bloqueado" a la ganadora de 'GH DÚO' en Instagram para "no ver absolutamente nada de él ni de ella".