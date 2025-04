Gerard hablaba con Álvaro en el sofá y repetía que ni él ni Lucía habían hecho nada malo. A pesar de eso, las imágenes le han dejado muy tocado: "Yo no sabía dónde meterme, me he quedado blanco". Tanto, que hubo un momento en que apartó la mirada y ya no quiso saber qué más se estaba emitiendo. Pero Álvaro sí que lo vio y le ha dado detalles: "Cuando te has levantado a por el vaso se te ha visto todo". Esa imagen le ha recordado a otra de sí mismo con Mayeli en el jacuzzi: "Vaya dos", se ha reído.

El affaire entre Gerard y Lucía Sánchez ocurrió cuando ella estaba de visita en el vecindario como ama de llaves. Ahora, él está preocupado por lo que la puedan decir y también por su exnovia, Alba. "No quería ni besarme para que no sufriera Alba, aunque no le deba explicaciones. Y por Lucía, para que no le digan nada malo. No quiero que quede mal Lucía, fui yo quien empecé. Lucía no se lo merece, no ha hecho nada malo. Yo estoy soltero y no se ha metido en ninguna relación ni nada", ha valorado.