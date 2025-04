Según Mayeli, Álvaro estaría "rayado" al contarle Sthefany el comentario que ella le hizo a Tadeo en el primer programa

Bayan y Mayeli debaten sobre si el comentario que le hizo a Tadeo en el primer programa fue o no un cumplido

En la mesa de la cocina, Mayeli le confiesa a Bayan que Álvaro está preocupado por si entra Tadeo. La razón de su preocupación no es otra que los celos, ya que se ha enterado de un comentario que le hizo su expareja cuando se reencontraron en el primer programa de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Sin embargo, lo que él no sabe es que todo es una malinterpretación suya porque Mayeli no lo dijo en el tono que él piensa.

Bayan y Mayeli hablan sobre si fue un comentario pasivo-agresivo o un cumplido

Según le cuenta Mayeli a Bayan, Álvaro estaría "rayado" porque una preocupación le ronda la cabeza y todo tiene una explicación. En su primer día en el programa, a Mayeli le dijeron que "entre quien entre di bienvenido a mi casa" y, justo, entró Tadeo.

Ambos vivieron una situación tensa y, "para no tener movidas", Mayeli afirma que puso cojines en el medio del sofá para mantener una clara separación con él. Sin embargo, cuando toda la audiencia les estaba oyendo sin ellos saberlo, la expareja de Álvaro le lanzó un comentario: "Te tenías que haber pinchado la cara antes, ahora estás más guapo".

Bayan alucina con lo que le dijo: "¡Ala!, ¿le has dicho eso? Eso es un cumplido". Pero nada más lejos de la realidad: "No es un cumplido, es un comentario pasivo-agresivo. No estoy diciendo qué guapo, me encantas. Yo lo entendí así". Sin embargo, su expareja también ha pensado lo mismo que Bayan cuando Sthefany se lo ha contado.