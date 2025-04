Mayeli advierte antes de la llegada de Tadeo: "Soy de mecha corta"

Gerard ha sido muy claro: tiene un mal presentimiento con lo que puede ocurrir cuando Tadeo entre de visita en el vecindario. El de Ciudad Real que la entrada de Tadeo no va a traer nada bueno y mucho menos si el novio de Sthefy "entra guerrero".

Mayeli, que ha protagonizado durísimos enfrentamientos con la pareja durante y después de 'La isla de las tentaciones', ha intentado tranquilizar a su compañero de reality: "Vamos a pensar en positivo, piensa en tu amiga cuando estés discutiendo con él". Pero Gerard, que valora mucho su amistad con Sthefany, no está seguro de poder controlarse: "Ese es el problema, que me duele más por Sthefy porque sé que ella, cien por cien, no se va a callar ni contigo ni conmigo, va a defender a su marido".

Mayeli tiene buenas intenciones y especialmente teniendo en cuenta que es cumpleaños de Sthefany, pero también se conoce muy bien a sí misma y ha advertido mirando a cámara:

"Yo voy a hacer el esfuerzo, pero no te lo prometo, no te voy a mentir porque sabes que yo soy de mecha corta y me enciendo rápido. Voy a hacer un ejercicio de autocontrol para no amargarle el cumpleaños aquí a mi prima porque aunque no sea mi amiga me parece muy feo".