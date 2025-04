Bayan y Álvaro fueron expulsados por la organización de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Ibán García comunicó la decisión del programa durante la gala de este lunes y explicó que la causa fue el comportamiento que habían tenido entre sí, que superaba todos los límites.

La situación fue poniéndose cada vez más tensa y Álvaro estalló contra Bayan por sus acusaciones y ataques hacia Mayeli, que le pedía que no entrara al trapo.

Bayan y Álvaro se lamentaron, sobre todo él, que le pidió a Mayeli que no se preocupara y asumió que lo que habían hecho era inadmisible. No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', en Mitele PLUS.