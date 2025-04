Simone visitó anoche 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . El que fuera tentador en 'La isla de las tentaciones 8' estuvo de fiesta con los inquilinos y se quedó a dormir .

El italiano cruzó todos los límites con Sthefany durante 'La isla de las tentaciones 8', aunque ella finalmente se fue con su novio Tadeo, con el que todavía sigue a día de hoy. Pero ella no ha sido la única participante del reality de parejas con la que el italiano ha tenido algo: también con Claudia .

Aunque Simone se iba a quedar a dormir en el vecindario, Claudia le dijo que prefería no dormir con él . En la fiesta le explicó sus razones. "Obviamente hay atracción sexual . Entonces, dormir con alguien con quien hay atracción sexual...", le dijo. A lo que él respondió: "Uno sabe aguantar. Somos adultos. Yo sé aguantar, ¿tú sabes aguantar?". Ella le aseguró que sí.

A esto se sumaba que Claudia está conociendo a otro chico, aunque se han visto poco. De hecho, Simone no entendía que ella estuviera respetándole cuando realmente apenas se conocían. "Te has visto tres días y tú estás aquí y él fuera. ¿Y tú piensas que él está pensando en ti?". A pesar de todo, Claudia insiste en que está soltera: "No le estoy guardando la cara, si yo quiero hacer algo lo hago y él también", afirmó.