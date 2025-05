"He venido a ponerme en cada rincón y ser la mejor solución. A mí me encantaría relacionarme con toda la casa, pero si Sthefany se pone celosa de que yo me acerque a Tadeo... A mí me gustaría hablar con Sthefany y ayudarla a superar esos celos o esas inseguridades que tiene con él. Yo creo que me voy a llevar mejor con Tadeo porque le veo una persona muy organizada, estilosa así como yo y me parece majete. Y no he intercambiado muchos fluidos... ¿o sí?", comenzó, pisando fuerte.