Lucía se encuentra con Bea Retamal y Gerard en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' tras su tonteo

Visto en la gala de 'Los vecinos de al lado', para abonados de mitele PLUS

Lucía Sánchez explica por qué ha decidido dejar de conocer a Gerard: "No pienso consentirlo"

Después de que Bea Retamal entrase como ‘ama de llaves’ en el vecindario, se podía ver un fuerte ‘feeling’ entre ella y Gerard, después de todo lo que ha sucedido entre él y Lucía Sánchez en las últimas semanas en ‘Los vecinos de la casa de al lado’.

Lucía llegaba al plató durante la gala de ‘Los vecinos de al lado’, que se podía ver completa en mitele PLUS, como colaboradora, para hablar de todo esto, donde se encontraba primero con Bea Retamal y, después con Gerard, diciendo a ambos lo que cree de todo esto.

Lucía y Bea Retamal se encuentran en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Aunque Lucía aseguraba a Gerard que puede hacer lo que quiera, si apuntaba algo que no le está pareciendo bien de todo esto: “Lo que me parece injusto es la mierd* que me estoy comiendo fuera que no es poca y esté en mi casa llorando, mientras tú estás viva la vida”. Y él quería dejarle claro algo: “Puedes hacerlo, estás soltera. Si conoces a alguien fuera, hazlo porque no tenemos nada”. Como también que no quiere tener malos rollos con ella y que esto provoque tensiones.

En este momento, tras el reproche de Lucía a Gerard, se generaba un tenso enfrentamiento entre ella y en el que Bea Retamal en el plató: "No seas así porque estás siendo egoísta, así le estás desestabilizando y haciendo que se sienta culpable. No vayas de víctima". Algo por lo que saltaba Lucía: "No me digas lo que tengo que decir, no te voy a dar lo que quieres".