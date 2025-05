Los inquilinos de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS , no paran de pensar en cuál será la siguiente trastada que llevarán a cabo. En esta ocasión, le ha tocado a Andrea sufrir la broma del vecindario...¡y ha acabado con ropa y todo en el jacuzzi!

Sthefany y Gerard han ido a por Andrea y la han cogido de pies y brazos bajo la atenta mirada de Maica, a la que parecía no hacerle gracia lo que estaba ocurriendo. De hecho, ha seguido maquillándose sin hacer caso a sus compañeros ni a todo lo que estaba pasando. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones 8' han seguido a lo suyo y han sacado a Andrea en volandas al patio, mientras Gerard exclamaba: "¡Un sacrificio a los dioses del vecindario para que tengamos un año de buena suerte!".

En ese momento decidieron que iba a tirar a Andrea al jacuzzi con ropa y todo. Pero sin micro, no fuera a estropearse. Así que mientras ella se resistía y se partía de risa al mismo tiempo se lo quitaron, aunque les costó lo suyo. Al final, se salieron con la suya y la novia de Joel acabó en el agua. Eso sí, ella no iba a quedarse con los brazos cruzados, así que en cuanto la soltaron no dudó en salpicarles para que también se mojaran un poco.