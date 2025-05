Andrea se ha sincerado sobre su relación con Joel en 'Los vecinos de la casa de al lado, el reality exclusivo de mitele PLUS . La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto en una conversación con Maica. Asegura que ya ha arreglado su situación con Joel, que ya han puesto punto y final a los problemas que les separaban, pero que, a pesar de todo, no pone la mano en el fuego por él.

"Ya se ha zanjado el tema. Ya he hablado con él. Ahora que se porte bien fuera ", decía. "Tía, pero si está colado. Estate tranquila porque bien se va a portar", le tranquilizaba la murciana. "Yo aprendí en la isla que no voy a poner la mano en el fuego por nadie ", aseguraba.

Por ello, le ha aconsejado que se sienten a hablar para llegar a un entendimiento y solucionar este problema. Para no perderte este y otros momentazos de 'Los vecinos de la casa de al lado', no dudes en suscribirte a mitele PLUS.