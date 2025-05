El concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ les explica cómo empezó a hablar con ella y, luego, les cuenta lo que hablaron sobre Gerard

En el jardín de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, los vecinos preguntan a Barranco por su relación con Lucía Sánchez y este se sinceraba.

El concursante les explica cómo empezó a hablar con ella y, luego, les cuenta lo que hablaron sobre Gerard. Barranco dice que Lucía le contó que ya se había liado con el exnovio de Alba antes del programa. Una información que el directo implicado niega inmediatamente.

“Me dijo que os liasteis anteriormente, os habías visto varias veces y os habías liado…”, explicaba Barranco. “No, yo antes con ella no me lie, yo me lie con ella aquí, antes no… de eso es la primera noticia que tengo”, negaba Gerard.