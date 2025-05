Mayeli está harta de Sthefany: cree que la tiene tomada con ella tras lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones 8'

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Mayeli lo está pasando muy mal últimamente en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. Anoche se desahogó con Maica Benedicto sobre todo lo que le está ocurriendo y lo afectada que está debido a su mala relación con Sthefany.

Cuando Maica llegó al trastero, Mayeli estaba llorando en la terraza. La ex de 'Gran Hermano' le dijo: "Tadeo no es de su propiedad. Tadeo tiene que hacer también su concurso". La novia de Álvaro Rubio define a Tadeo, su compañero en el trastero, como "un tío maravilloso, se ha portado súper bien". Para Maica, la culpa de todo lo que está ocurriendo es de Sthefany, que "se tiene que aprender a gestionar".

Tadeo cruzó todos los límites con Mayeli en 'La isla de las tentaciones 8' y, aunque salió del programa de la mano de su novia Sthefany, la situación todavía les supera. Sobre todo desde que la extentadora y Tadeo han estado conviviendo a solas en el trastero.

Mayeli, de Sthefany: "No todo vale"

Mayeli cree que Sthefany la machaca mucho y que no se lo merece: "¿Qué le he hecho yo a esa niña? 'La isla de las tentaciones' ya se ha acabado. No soy la misma persona que entró a 'La isla' que la que entró a 'Los vecinos de la casa de al lado'. En 'La isla' estaba soltera. No me arrepiento de haberme liado con Tadeo. ¿Me tengo que arrepentir de algo que hice porque me apetecía? Me arrepiento de haberle hecho daño a ella. No se puede tanto machaque en plató. Yo me hago la fuerte, la dura, la mala, pero ya está bien, no todo vale".

La novia de Álvaro ha recalcado que ella no va a tontear con Tadeo a pesar de todo lo que ocurrió en el pasado y Maica ha intentado tranquilizarla: "No se ve ningún tonteo".

No te pierdas todo lo que ocurre en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS.