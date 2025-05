Bayan acudió al vecindario y puso al día a Sthefany sobre todo lo que le ha ocurrido con su exnovio Eros

Bayan ha vuelto a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, pero esta vez de visita. Y ha hablado largo y tendido con sus excompañeros Sthefany y Gerard sobre cómo está ahora mismo su relación con Eros, con el que parecía que se llevaba bien después de sus visitas al vecindario.

El comportamiento de Eros le está chocando mucho a Bayan. Parecía que las cosas entre ellos se habían arreglado y que podían incluso ser amigos. Al menos, esa sensación dio cuando Eros visitó el vecindario con motivo del cumpleaños de su exnovia y los dos se mostraron muy cómodos y felices. Pero ahora parece que todo ha cambiado.

"Cómo me puedes decir que nunca me has puesto los cuernos físicos", comenzó relatándole Bayan a Sthefany. No daba crédito a que su exnovio asegurara eso, cuando ella sabía que no era así. "Sé sincero. Quiere lavar su imagen", añadió, sin comprender esta vuelta de tuerca en el comportamiento de Eros. Además, considera que la persona que fue a visitarla al reality era justo de la que se enamoró, pero que fuera, en la calle, está "irreconocible". "Un día me dice: 'Yo no soy tu juguete'. Él siente que yo lo utilizo", añadió.

La larga conversación entre Bayan y la soltera Paula

Paula era una de las solteras con las que mejor se llevaba Eros en 'La isla de las tentaciones 8'. Ahora siguen teniendo muy buena relación y son amigos. De hecho, Bayan cree que es "una buena amiga de Eros".

Tras salir de 'Los vecinos de la casa de al lado' y escuchar cómo Paula la criticaba por haber hablado mal de ella en el reality, las dos decidieron hablar por teléfono para aclarar las cosas. "Mi tirria con ella era por el comentario de Jesús de que quería hacer carpeta con lo de Eros y mío en un reencuentro", contó Bayan. Pero cuando hablaron ella le dio su versión y al parecer lo han arreglado todo. Eso sí, quiere dejar claro que no son amigas: "Si la veo, hola y adiós".

