¿Sigue sintiendo Álex Girona por Gabriella?: esto ha dicho el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Según Álex Girona, Gabriella le enseñó los pechos hasta un total de dos veces a través de videollamada y cuando esta estaba en Honduras

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Gabriella y Álex Girona se han visto las caras durante la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' que puedes ver en exclusiva en mitele PLUS y la tensión ha estallado por los aires después de una confesión de la extentadora de la última edición de 'La isla de las tentaciones' que su expareja ha negado por completo. Y es que, según Gabriella, Álex le contestó hace poco a una historia de una red social muy conocida "dando a entender que no iba a durar con Manuel" y, tras esto, Gabriella hizo una videollamada con este y Álex le desveló que Manuel "había hecho un trío" y que tenía pruebas de ello. "Me dijiste que no le dijera a Manuel lo del vídeo", añadía Gabriella.

"No sabemos la fecha, entonces no sabemos si estaba contigo o no", aseguraba Álex. Pero Gabriella le recordaba que en la videollamada le dijo que el vídeo era de una fecha en la que estaba con ella. "Eso es cosa vuestra", subrayaba Álex Girona. "Has sacado mierda y has hablado mal de mí", decía una Gabriella muy encendida. "Después de todo lo que hemos vivido es muy bajo que me vendas así", aseguraba.

La confesión de Álex Girona sobre Gabriella

Posteriormente, Ibai le preguntaba a Álex si es verdad que "Gabriella le enseñó los pechos en una videollamada". "Los he visto dos veces. Primero, cuando te las operaste, que me pasaste las tuyas y las de tu amiga Verónica. Y la segunda fue hace un mes, que estaba yo en un hotel de Salou y me las enseñaste", confesaba Álex Girona. Hay que recordar que hace un mes, Gabriella estaba en Honduras: fue en ese momento cuando la extentadora le enseñó, supuestamente, las tetas a su expareja.

"Tengo capturas de las videollamadas, con la intención de si decías que es mentira", confirmaba Álex Girona. Gabriella, por su parte, argumentaba que todo eso lo hizo porque ya no siente por él y quiere llevarse lo mejor que pueda con él, en calidad de amigos. Por último, Ibai le preguntaba a Álex si siente algo por Gabriella a día de hoy y este aseguraba que "no", pero una media sonrisa hacía sospechar a todos los allí presentes, además de a los televidentes que han seguido la gala que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS.