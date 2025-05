Durante la gala que hemos vivido de 'Los vecinos de la casa de al lado' en exclusiva en mitele PLUS solo para suscriptores, Mayeli y Sthefany han protagonizado una gran bronca que ha acabado con esta última expulsada del plató del reality. Todo ha ocurrido cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' subrayaba que le hace gracia que, cuando baja al vecindario, sus compañeras actúan de manera muy diferente a cuando ella no está: "Cuando no estoy se dedican a ir a Maica a hablar mal de mí y contarle mi historia sobre 'La isla de las tentaciones'. A mí eso no se me ocurre...".