"Fue un cúmulo de sensaciones y emociones...": Gabriella, sobre lo que ocurrió entre Manuel y su familia

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha opinado sobre la gran bronca que tuvo lugar en la gala de 'Supervivientes' este martes

Manuel tuvo un reencuentro con Gabriella en el plató de 'Supervivientes' de los más tenso. Además de descubrir todo lo que ha hecho supuestamente Gabriella fuera, su familia -su padre y su hermana- acababan abandonando el plató, para sorpresa de todos. Durante la gala exclusiva de mitele PLUS solo para suscriptores de 'Los vecinos de la casa de al lado', Gabriella se ha pronunciado al respecto, asegurando que se quedó "tiesa": "No me esperaba la actitud ni del padre de Manuel ni de su hermana. Manuel estaba descolocado, tampoco tuve mucho tiempo de hablar con él...".

Gabriella hacía balance de su año señalando que es "el de los reencuentros": "Me dio mucha pena la cara que se le quedó cuando me vio. No sabía si le molestaba algo o si le sorprendía mucho la actitud que había tenido su hermana... cuando se levantó ella y su padre se quedó flipando. No entendía nada. No sé, fue un cúmulo de sensaciones y emociones... pero tengo muchas cosas que hablar con él". Miguel Frigenti apuntaba en ese momento que su hermana, durante la gala, estaba "feliz con todo lo que se había producido" y no parecía haberle importado mucho todo lo que había pasado en 'Supervivientes'.

Las tajantes palabras de Gabriella

"Yo ya sé que a Gloria le encanta. Ella ha hecho muchos platós, no sé si es porque quiere ser influencer o salir en la televisión... o simplemente quería limpiar la imagen de su hermano, que ya se la están cargando. No vi la necesidad de ella de querer hundirme a mí", confesaba Gabriella. Iban le preguntaba en ese momento a Gabriella en qué punto está con Manuel y esta se sinceraba: "No sabría qué decirte hasta que tenga una conversación con él. Siento pena e ira, y mucha vergüenza ajena por lo que ha hecho esta gente. Han intentado humillarme...".

"No voy a dejar de quererle de la noche a la mañana, pero me quiero mucho más yo", añadía una Gabriella que se le notaba pensativa y un poco dolida.

