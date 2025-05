Patricia Fernández 14 MAY 2025 - 03:07h.

Gloria, hermana de Manuel, y su padre abandonan el plató de 'Supervivientes' ante las explicaciones de Gabriella

Manuel González se conmueve al recuperar sus objetos personales tras ser expulsado de 'Supervivientes': "Huele a casa"

Manuel González, tras ser expulsado de ‘Supervivientes’, entraba al plató directo desde Honduras para hablar con Carlos Sobera en ‘Tierra de Nadie’ sin saber lo que le esperaba.

El ya exsuperviviente se enteraba en directo de todo lo que ha pasado con Gabriella, las informaciones que han salido de sus supuestas infidelidades y las reacciones de su familia en los platós a todo esto. Como también del mensaje que Gloria sacó a la luz que Gabriella había mandado a su móvil, en el que se decía que había roto con él.

“Le di mi confianza, me he portado con ella de diez, me ha tocado a mí esta vez sufrirlo en mis carnes, pero nadie se muere por nadie”, decía Manuel antes se encontrarse con Gabriella, pero tras ver las imágenes de lo que ha estado pasando en su ausencia.

Pero iban a poder aclarar todo esto en persona, llegaba el momento de que Gabriella entrase en plató, ambos se reencontraban de una manera fría mientras Manuel le preguntaba "qué ha pasado", pero solo bastaba con que ella dijese sus primeras explicaciones: "Tu hermana se ha dedicado a ir a todos los platós a contar bulos, conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo. Te envié un mensaje por el agobio que tenía y tu hermana lo contó en directo". Para que Gloria, hermana de Manuel, y su padre se marchasen enfadados del plató.

"Encima se indignan y se van, ¿sabes que estoy mal con todo lo que está pasando? Están en todos los programas de televisión hablando de mí, no lo entiendo", reaccionaba Gabriella ante este momento de tensión, asegurando que no entiende nada de lo que está pasando: "¿Te ves normal que lea el mensaje en directo? Es un mensaje de más de veinte líneas en las que te digo que estoy agobiada, que necesito hablar contigo porque la presión me puede, que tu familia no me acepta ni me quiere".

Manuel: "No he vivido esta situación en mi vida"

Manuel atendía bastante en 'shock' a todo lo que estaba ocurriendo: "Me choca ver a mi padre y a mi hermana tan molestos, no he vivido esta situación en mi vida y, desde el primer día que me separé de ella, le dije que mi confianza la tenía".