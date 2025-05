Patricia Fernández 14 MAY 2025 - 23:39h.

Así ha sido la reacción de Gerard al contenido de los mensajes de tonteo entre Lucía y Albert Barranco

Barranco habla sobre su tonteo con Lucía y desvela lo que le contó sobre Gerard: “Me dijo que os liasteis antes”

Con la entrada de Albert Barranco a 'Los vecinos de la casa de al lado', Gerard descubría que el concursante ha cruzado mensajes con Lucía Sánchez, de los que iba a descubrir el contenido durante la gala, que podía verse completa en mitele PLUS.

Albert Barranco desvelaba que había tonteado con Lucía, con la que ha hablado de muchas cosas en estos mensajes que han cruzado: "Hablamos de cosas más y menos íntimas, me invitó a la feria de Jerez, me dijo que no encontraba al hombre perfecto, que todos le salían rana. Hemos estado hablando casi todos los días".

Además, Albert revelaba que "se han mandado alguna foto" entre ellos y aseguraba que sí la veía receptiva: "Se lo pasaba bien igual que yo". De la que asegura que es una chica que le gusta: "Me mola, es una niña muy guapa y tiene un espíritu que me encanta".

Tras descubrir de lo que han hablado, Gerard reaccionaba a esto desde el plató: "Él puede hacerlo, lo entiendo, no nos conocemos, pero creo que te gusta más que está de moda que lo guapa que es". A lo que Barranco no dudaba en responder: "A ti te gusta todas las que están de moda y yo he venido aquí porque me han llamado, el programa no sabía nada de Lucía".

Las explicaciones de Lucía Sánchez

Lucía, aunque no podía estar en el plató, mandaba un vídeo dando sus explicaciones sobre todo esto. "Me han dolido muchas cosas de Gerard, aunque no es nada mío", decía ella y aseguraba que, hasta que no vio su tonteo con Bea, no había tonteado con nadie.

"He dicho que no me gusta que haya tonteado con Barranco, pero no he dicho que me duela muchísimo", decía Gerard tras escucharla, aunque dejaba claro que cree que ella hace muy bien "porque está soltera".

