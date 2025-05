La relación entre Sthefany y Tadeo no atraviesa su mejor momento, aunque el sevillano le ha vuelto a demostrar su amor por ella

El cara a cara definitivo entre Sthefany y Mayeli: "Se rió de mí y de mis cuernos"

Tadeo y Sthefany no están pasando por su mejor momento. La pareja se encuentra en un vaivén de emociones, de subidas y bajadas, desde que ocurrió algo que nadie se esperaba en 'Los vecinos de la casa de al lado'. El sevillano tuvo que empezar a convivir con Mayeli, la 'archienemiga' de su prometida, en el trastero.

Todo lo cambió y empezaron a tener alguna que otra disputa. Pero en la gala se volvió a poner sobre la mesa que el amor entre ellos es puro, después de que Tadeo protagnoizase un momento lleno de emociones que podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

El momentazo de Tadeo con Sthefany en el plató

Sthefany comienza asegurando que a veces, su prometido "tiene razón" cuando le recrimina ciertas actitudes. "No sé expresarme y lo suelto todo", lamenta. La concursante sabe qué es lo que tiene que cambiar de su carácter para que vaya mejor su relación con Tadeo.

Poco después de escuchar sus palabras, Tadeo no ha dudado en reaccionar desde lo más profundo. ¡Decide lanzarle un beso en pleno directo que ha levantado al público! Nadie en el plató se esperaba esta respuesta a sus palabras. Es más, el sevillano, después del momentazo, no puede aguantar las lágrimas y dedicarle unas palabras de amor a su prometida.

"Sí, estoy emocionado porque no sabía si me iba a salvar y si me podía despedir de ella y para mí lo significa todo", compartía. "Es que me emociono... me cuesta", agregaba. Para él, Sthefany está haciendo "un gran concurso" aunque como le había asegurado "tiene que cambiar algunas cosas".