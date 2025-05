Bea Retamal y Gerard no paran de tontear en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Bea Retamal está de visita en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS. En su anterior visita saltó la chispa con Gerard y ahora parece que ese tonteo no hace más que crecer y crecer.

En este vídeo podemos ver un momento de complicidad entre los dos. Gerard tenía la cabeza apoyada sobre las piernas de Bea y hablaban mientras ella le hacía caricias en la cabeza. En ese momento, él preguntó: “¿A qué edad perdiste la virginidad?” Bea se tomó la pregunta a risa: “¡Menos mal que ibas a empezar flojo! Se ha pasado el juego”, comentó.

Aun así, respondió que tuvo su primer novio con 12 años. A Andrea Arpal, también tumbada en el sofá con ellos, le sorprendió su contestación: “Qué jovencita”. Bea dio más detalles: “Estuve con él 3 o 4 años. Me duran un montón. Siempre he estado con novio”. “Menos ahora”, señaló Andrea.

Bea Retamal y Gerard reflexionan sobre las relaciones tóxicas

Bea siguió hablando acerca de su primera relación y de su situación actual: “Lo he hecho al revés porque ahora todas mis amigas tienen hijos. Y yo estoy en mis nuevos 20. Casi que lo prefiero porque he aprendido un montón de las relaciones que he tenido y cuando llegue una, ya sé lo que no quiero y no voy a permitir. Ya estoy en la edad de que si no quiero permitir algo, me voy”, explicó.

Gerard escuchó sus palabra y luego dio su punto de vista sobre ese tipo de relaciones: “De todas formas, no te das cuenta algunas veces. Se empiezan a permitir pequeños comportamientos o hábitos que no te das ni cuenta, y cuando te das cuenta estás metido en una mier** da de relación que flipas”.

Bea no estaba del todo de acuerdo. Opinó que en esos casos las personas sí que se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero que se permitía “porque crees que no son tan graves”.

