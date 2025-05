Bea Retamal y Gerard han tonteado intensamente en 'Los vecinos de la casa de al lado'

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Bea Retamal ha aprovechado su regreso a los apartamentos de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality exclusivo de Mitele PLUS, para confrontar a Gerard sobre su manera de intentar agradar a todas las chicas con las que coquetea. Él, en tono provocador, le ha respondido que seguramente está celosa. Pero Bea, tajante, le ha dejado claro que le da igual lo que haga, ya que los dos están solteros.

Bea comenzó preguntándole a Gerard: “¿Cómo pretendes quedar bien con todas?”. Él respondió que había quedado bien, pero ni Bea ni Albert Barranco, también presente en la conversación, lo veían de la misma manera. “Has quedado fatal con todas”, se reía su compañero, que luego añadía: “Pienso en mi ex, me beso con Bea, pero no quiero hacer daño a Lucía”.

Entonces Gerard quiso aclarar lo relativo a su ex, Alba: “Pienso en mi ex, pero no para tener nada. A mí mi ex con sus actitudes me dejó claro que yo con esa persona no puedo estar al cien por cien, pero de vez en cuando se viene a la cabeza”.

Gerard, sobre sus conversaciones con Albert Barranco: “A veces somos un poco machirulos”

Luego Bea le ha relatado a Gerard algunos comentarios que ha tenido sobre las chicas que han visitado el vecindario, como la entrenadora. Cuando ella se marchó, hizo un comentario que a Bea no le hizo gracia sobre ella a Albert. Gerard respondió: “Se nos olvidan que están las cámaras y a veces somos un poco machirulos”.

No te pierdas todo lo que ocurre en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS.