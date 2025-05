Lucía está enfadada con Barranco y explica la razón: "No tengo ningún tipo de intimidad"

Durante su primera semana en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, Albert Barranco habló en numerosas ocasiones de su tonteo con Lucía Sánchez. Pero no solo eso, sino que también contó con pelos y señales el contenido de esas conversaciones.

A Lucía no le ha hecho ninguna gracia que Barranco desvelase toda esa información y está muy molesta con él, como le hizo saber durante la gala de anoche. “Confié en ti porque me dijiste que en tu época pudiste vender a ciertas personas muchísimo más importantes en este país y no lo hiciste. Y que cuentes lo mío así de repente…”, le dijo.

Albert se disculpó con ella, asumiendo que se había equivocado: “Te pido disculpas porque es verdad que yo muchas veces hablo más de la cuenta y cuento más cosas de la cuenta”.

Lucía explica por qué está tan molesta con Barranco: “No tengo intimidad”

Lucía afirma que no habló nada raro con Barranco, pero que lo que le molesta es otra cosa: “Lo que siento es que no tengo ningún tipo de intimidad, no me siento con la confianza de hablar con nadie porque creo que en cualquier momento me lo van a sacar por cualquier lado. Ya contigo no tengo confianza”, sentenció.

Albert intentó explicarle que, cuando desveló sus mensajes, no era para presumir: “Estaba de cachondeo, estaba feliz porque me llevaba muy bien contigo y lo conté sin ningún tipo de problema. Por supuesto me arrepiento”.

