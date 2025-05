Maica Benedicto y Albert Barranco han estado tonteando desde que él entró al reality

Parece que un nuevo amor podría florecer en ‘Los vecinos de la casa de al lado, el reality que puedes ver 24 horas en Mitele PLUS. El tonteo entre Maica Benedicto y Albert Barranco crece cada día un poco más e, incluso, ya han compartido varias noches juntos en el trastero. En plató, ambos han hablado sobre su acercamiento y la ex gran hermana ha explicado qué siente por su compañero ahora mismo.

Los dos han podido ver en directo las imágenes de su tonteo en el vecindario. Risas, bromas, caricias… e incluso una declaración de intenciones por parte de Maica: “Te daría un besito”, le dijo cuando él le preguntó que qué haría en ese momento si no les estuvieran enfocando las cámaras.

Tras ver el vídeo, Maica ha descrito qué relación tiene con Albert ahora mismo: “Es mi amigo y es muy atractivo, las cosas como son”, ha dicho.

Los colaboradores lo tienen claro: “Se tienen ganas”

Los colaboradores han opinado sobre la relación entre Maica y Albert. Manuel González, que estaba en el plató junto a su novia Gabriella Hahlingag, ha sido muy claro respecto a lo que ve entre ellos: “En menos de una semana se han liado ya, se nota que se tienen ganas”, afirmó mientras la ex de Gran Hermano negaba con la cabeza.

Marta Peñate provechó el momento para hacer una confesión: “Me encanta el rollo que os traéis. Voy a quedar como una carpetera, pero yo me he puesto a ver el 24 horas y he dicho: ‘Por favor, que se besen”.

