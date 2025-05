Lucía Sánchez protagonizó un acercamiento con Gerard Arias en el reality, pero el tonteo del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' con Bea Retamal, le ha hecho cambiar de opinión

Durante la emisión de un vídeo en el que podíamos ver a Gerard Arias y su acercamiento con Bea Retamal en 'Los vecinos de la casa de al lado', la cámara buscaba la reacción de Lucía Sánchez, que ha vuelto al plató del reality. Ella dejaba claro que si lo que algunos quieren es verla llorar, están muy equivocados, pero reconoce que sus sentimientos han cambiado...

Lucía Sánchez, de Gerard Arias: "Ahora no me parece ni guapo"

"Es que me da exactamente igual, la importancia que se le da a una persona que conozco desde hace dos días...", dejaba caer Lucía, que dice estar "agradecida" de ver a Gerard en este tipo de situaciones: "No se va negar es una persona que me gustó a primera vista y está muy bien que yo vea cómo actúa y cómo es esa persona con cada una de las personas que van entrando".

Pero ¿Qué siente por Gerard? Lucía confesaba que ha cambiado su forma de pensar: "Lo veía guapísimo y ahora lo miro y ya no me parece ni guapo, le he cogido un poquito de tirria".

Al parecer, viéndole en el reality, se ha dado cuenta de que es un tipo de persona con quien no congeniaría: "No me gusta su personalidad, como amigo un diez y es buena persona, me refiero en cuanto a relaciones, como no me gusta, no lo veo tan guapo".

"Me gustaba físicamente, no sabía nada de él y por lo que estoy viendo su personalidad en cuanto a relaciones no me gusta, no lo quiero para mí", decía Lucía, tajante.

