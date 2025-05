El enfado de Mayeli con Tadeo: “Por eso quiero que sigas con ella y me dejes a mí en paz, lo que no voy a soportar es esto y tu actitud de mie***”

Tadeo y Sthefany continúan con sus tiranteces dentro de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Él llegaba al apartamento Sol con la intención de reconciliarse con ella, tras los rumores de infidelidad del concursante a la cubana que Mayeli destapó en última la gala.

Sin embargo, la pareja rápidamente se enzarzaba en una nueva discusión, en la que Sthefany le reprocha a su novio que haya dicho que Maica es un gran apoyo para él.

“Por eso quiero que sigas con ella y me dejes a mí en paz, lo que no voy a soportar es esto y tu actitud de mie***… porque ayer no pude dormir, no he parado de llorar, no he parado de darle vueltas a la cabeza, no te pones en mi lugar… quiero que me eches un capote y te pones a chillar ahora”, le recriminaba ella ante la desesperación de Tadeo.

“Creía que yo era aquí tú apoyo y tú el mío… pero al final me equivoco en todo”, seguía Mayeli. “Eres una dramática…”, sentenciaba él.