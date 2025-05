Compartir







Mayeli ha destapado una posible infidelidad de Tadeo que ha provocado que Sthefany salte como nunca ante su novio. "Tengo algo que decir, no quería decirlo en directo, quería decírtelo a ti personalmente. No te creas nada de lo que dice Tadeo, no te quiere", señalaba, tajante, Mayeli. Tras estas contundentes palabras, Mayeli le pasaba el testigo a Andrea, quien según ella sabía todo al respecto.

Andrea desvelaba el rumor al completo: todo parece indicar que en Barcelona, Tadeo tuvo un encuentro con una chica en un evento en Barcelona y luego se fue de after con ella a una villa. No obstante, Andrea dejaba claro que no había pruebas al respecto. Sthefany estallaba como nunca: "¡Sí sabes algo, habla! ¡Ten cojones y habla!".

La concursante cubana se calentaba cada vez más con Tadeo tras esta información que afectaba directamente a su relación: "Eso fue cuando yo estaba fuera y él aprovechó para gozarlo. Sé que ha ido mucho a Barcelona. Parece que le gusta... ahí es donde me ha puesto los cuernos tres veces ya. ¡Follaste con la tía! Mayeli me ha dicho que Tadeo se acostó con la tía. Me lo acaba de decir. Mi relación se acaba aquí mismo".

Posteriormente, Sthefany reconocía que se lo creía todo, puesto que ya tiene hablado con Tadeo que si pasa algo de esto lo diga allí en plató a la cara y que si no lo había desvelado era por algo. "¡Sinvergüenza!", exclamaba Sthefany, que duda como nunca de Tadeo y así se lo hacía ver. Y es que ambos llevan tres años y, sin duda, esta información desestabiliza la relación de los dos exconcursantes de 'La isla de las tentaciones'.

Además, Sthefany confesaba estar "enfadada con Andrea", puesto que había desvelado todo en la gala y si hubiera pasado al revés se lo habría contado de primera mano en privado.