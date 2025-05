Al contarle el beso entre Barranco y Érika, Maica le confiesa a Tadeo qué es lo que le molesta de la actitud del catalán

Érika Portillo y Albert Barranco están cada vez más cerca y Maica Benedicto es consciente de ello. Por eso, cuando Tadeo le confiesa que ayer se dieron un beso como parte de un juego en 'Los vecinos de la casa de al lado', la reacción de la exgranhermana no tarda en llegar. La concursante está cansada de que el catalán le diga que se ha portado bien y luego se entere de que no ha sido así. Así ha reaccionado Maica Benedicto tras recibir la noticia de su acercamiento.

"A ver si se aclara"

En la cocina del vecindario, Tadeo le cuenta que durante el juego Érika y Barranco debían interpretar "la escena del fin del mundo". Para poder salvar el mundo de la extinción solo existía una solución: que se dieran un beso. Y así fue. "¿Quién se inventó eso?", pregunta interesada Maica. "Entre ellos. Su saliva era la salvación", responde el andaluz.

"¿O sea, que lo crearon los dos? Vale", dice la exgranhermana. Tadeo apunta que solo se dieron un pico y que "fue jugando", pero Maica Benedicto está molesta porque el catalán no le contó esta información. "Me da igual porque luego se las marca de que no hace nada y no hay necesidad de decirlo", señala la concursante.

En defensa de Barranco, la pareja de Sthefany apunta que hizo varios comentarios mencionando a Maica por si le molestaba que lo hiciese. La concursante quiere saber todos los detalles del beso, incluida la duración, y Tadeo trata de proporcionárselos: "Normal. No fue un beso con lengua, ni mucho menos".

Sin embargo, esto no le sirve de consuelo: "Me enfado, es que me enfado". Después del beso, durante la tarde Tadeo se quedó abajo, cosa que agradeció según señala, y comió con Gerard, Bea y Sthefy, mientras Barranco le hacía "un masaje sin subirse encima".

Al escuchar esto, Maica le confiesa qué es lo que le molesta realmente: "No hay necesidad de que cuando llegue me diga 'Yo no he hecho nada', 'Vinieron a dar un striptease y cerré los ojos, me até las manos y las piernas'... Tío, te has dado un beso y lo otro del masaje. A ver si se aclara y que me diga la verdad. No me tiene que decir lo que ha hecho, pero ya que dices que te has portado tan bien, dime lo que ha pasado en realidad".