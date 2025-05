Sthefany, emocionada tras reconciliarse con Tadeo: "Yo te necesito a tí"

Tadeo, en ‘shock’ tras la gala, expresa su malestar por la actitud de Sthefany: "Veo comportamientos que no me gustan"

Compartir







Tras su última gran discusión y, después de que en la gala saliesen a la luz nuevos datos sobre una posible infidelidad de Tadeo a Sthefany, la pareja se ha sentado a aclarar en qué punto se encuentra su relación. Muy emocionados, ambos se han sincerado desde el pisito de 'Los vecinos de la casa de al lado' sobre sus sentimientos y han terminado fundidos en un abrazo.

Desde el sofá, Sthefany se abría en canal con su pareja para expresarle cómo se siente y su gran deseo por estar juntos: "Pienso en todo lo que nos hemos propuesto, hemos logrado y hecho juntos y cada día me acuerdo de ello, y pienso que quiero seguir haciendo planes con él, tener hijos, una familia...quiero todo contigo, no me veo con otra persona que no seas tú".

Tadeo a Sthefany: "siempre me voy a alegrar por tus metas, por lo que cumplas y por todo lo que vivamos juntos"

Asimismo, entre lágrimas, Sthefy confesaba que su mayor miedo es que la relación se rompa y sin dudarlo, la exconcursante de 'LIDLT' le comenta a su pareja que "hoy en día es difícil encontrar a una buena persona, con buen corazón. Yo te necesito a ti". Ante estas bonitas palabras, Tadeo confiesa que siente lo mismo que ella y que va a intentar "ayudar en lo que pueda". Además, confiesa que "siempre me voy a alegrar por tus metas, por lo que cumplas y por todo lo que vivamos juntos".

Por si estas palabras no aclaraban sus ganas de estar juntos, Tadeo le declaraba su amor diciendo: "Evidentemente quiero estar contigo, tenlo claro". Tras esto, Sthefany le hacía una petición: "Necesito que el tiempo que nos quede, terminarlo bien. Que estemos bien los dos, que seas tú en todo momento"