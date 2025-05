Érika y Maica aconsejan a Tadeo sobre lo ocurrido con la presunta infidelidad a Sthefany

Maica aconseja a Tadeo sobre su relación con Sthefany: “Hay límites que no se pueden pasar”

Tras finalizar la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality exclusivo de Mitele Plus, Tadeo, Érika y Maica llegaban al trastero. La pareja de Sthefany llegaba cabizbajo y sus compañeras no han dudado en aconsejarle sobre lo ocurrido.

Al llegar al trastero, Érika ha preguntado a Tadeo cómo está, a lo que él comenta que "estoy mal por todo lo que ha pasado, anímicamente estoy en shock todavía, pero no por la supuesta infidelidad, que también tengo que dar explicaciones. Pero sobre todo, mi shock viene por cómo se está viendo la relación aquí y cómo la veo yo".

Asimismo, el exconcursante de 'LIDLT' confiesa que aunque su relación ya no sea privada, los comportamiento se pueden controlar y asegura que no le están gustando "ni un pelo" los que está teniendo su pareja. Ante estas palabras, Érika le explica que "ella se merece que tú le seas sincero, que le cuentes lo que sabes antes que España".

Maica a Tadeo: "Por miedo a reacciones luego se actúa peor"

Maica, que se posiciona en la misma línea que su compañera, asegura que lo mejor es que pese a que él en esa casa no haya hecho nada, lo mejor es contárselo todo y explicarle que no se lo ha confesado antes para "no desestabilizarla en la casa". Además, la exconcursante de 'GH' aclara que "por miedo a reacciones luego es peor".

De nuevo Érika se introduce en la conversación para comentar a Tadeo que "si no se lo cuentas tú, yo no puedo mirarle a la cara sabiendo que has estado en esa casa y yo consolándola...¿Qué le digo? ¿Confía en Tadeo que todavía no te ha contado esto? Eso está mal".

"Dale la confianza de que ella aunque se enfade, tú le cuentas lo que estás haciendo", declara la extentadora. Ante esto, Tadeo desvela que cuando es él mismo, ella "se enfada", y que al final no sabe lo que hacer; a lo que Érika responde: "Eso ya lo tienes que valorar tú, no tienes que cambiar u ocultar. Si no te deja ser tú mismo le dices 'escúchame, hasta aquí'