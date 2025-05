Gerard se sincera al hablar sobre Alba Rodríguez: "Me pongo nervioso cuando la tengo delante"

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

Compartir







Alba y Gerard se reencontraban en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado', reality emitido en Mitele Plus solo para suscriptores. En él, la tensión era más que evidente, si embargo el concursante no ha dudado en dedicar unas bonitas palabras con Alex en el vecindario, hablar sobre su pasada relación y recordar a Lucía.

Por un lado, Gerard ha confesado que le gusta verla, sin embargo, también aclara que no quiere "volver con ella". Además, el concursante explica que "es mi debilidad. Cuando la veo me pongo nervioso y cuando la tengo delante no sé a donde mirar". Tras esto, Álex le comenta que lo bueno es que ambos se han dado cuenta que no pueden estar juntos y que lo tienen "asumido".

Gerard Arias, sobre Alba: "Dos personas que se quieren no se hacen el daño que nos hemos hecho"

Por otro lado, la expareja de Alba aclara que "se corta la relación porque el corazón puede decir lo que quiera, pero si la cabeza sabe que no es ahí...y dos personas que se quieren no se hacen el daño que nos hemos hecho ni se tratan así; o por lo menos que se quieren bien". Asimismo, Gerard también recuerda a Lucía. El concursante no quiere llevarse mal porque le tiene "muchísimo cariño", aún así confiesa que la entiende.