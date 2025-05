Durante la cena ambos han mantenido una conversación en la que han salido a la luz muchas cosas

Maica, muy molesta con el tonteo de Barranco en el vecindario: "Es un cucaracho"

Compartir







Maica y Barranco han disfrutado de una cena a solas en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Los concursantes han mantenido una conversación después de que durante la pasada gala, Maica se molestase al ver las imágenes de la noche de pasión entre Barranco y Andrea La Palace.

Él ha dado un paso al frente y le ha preguntado a ella: ''De golpe no te gusto ni un poquito ni te caigo bien'', le recrimina Barranco a Maica, y ella se defiende: ''Yo cuando encuentro un chico que me gusta, mi personalidad es centrarme. Qué pasa, que si veo que ese chico hace algo que no me gusta, como lo que ha pasado...'', Barranco le ha pedido que sea sincera, y ella lo ha hecho: ''Antes de venir no tenía ganas, pero estando contigo pues la verdad es que no puedo negar lo evidente. Me haces gracia, no estoy súper ilusionada, pero te tengo cariño''.

''Ahora que te conozco un poco más, sé que si entra una chica puede pasar lo mismo, entonces eso es algo que me ha disgustado'', le dice Maica a Barranco, pero él le explica la situación: ''Podría ser que entrara una chica de concursante y que me pudiera llegar a gustar, podría llegar a pasar. Lo que pasó el otro día, no volvería a pasar. Por mí y por ti. Las cosas hay que hacerlas con cabeza y a veces las hago por inercia (...) Tampoco quiero que lo pases mal''.

''Yo te estoy diciendo que si no pasa es primeramente por ti, pero si lo haces por mi, que sea por el hecho de no es que me gusta Maica, es que sea por...'', le pide Maica, y él se confiesa con ella: ''Me gusta Maica, ya te lo digo ya. Me encanta cuando estoy contigo porque me lo paso súper bien, me encanta como eres. Eres rara, pero me mola el rollo que tienes (...) Si no hago algo por no hacerte daño es porque pienso en ti y me gustas''