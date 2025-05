Gabriella Hahlingag le confiesa la hipótesis que tiene sobre los sentimientos de Barranco a Maica Benedicto

Maica, muy molesta con el tonteo de Barranco en el vecindario: "Es un cucaracho"

Tras una fallida primera cena, Albert Barranco pide a Maica Benedicto disfrutar con ella de una nueva cita. La exgranhermana, muy nerviosa por su inminente cita, pide consejo a Gabriella Hahlingag sobre su relación con Barranco y cómo debería afrontar la cena después de todo lo sucedido entre ellos.

La hipótesis de Gabriella Hahlingag sobre Barranco

Para poder darle un consejo, Gabriella analiza la situación en la que se encuentran actualmente Maica y Barranco y le confiesa cómo es él verdaderamente: "Tiene un ego increíble. Es un 'machito', un 'machirulo' y le da miedo pillarse al pensar '¿Y si me gusta más de la cuenta?'".

Y es que, según ha percibido la murciana a través de los vídeos, el concursante es de una manera con Maica pero luego hablando hace otra cosa, es decir, "sus hechos no corresponden a sus palabras".

En cuanto a lo que pasó con Érika Portillo, considera que fue un "'aquí te pillo, aquí te mato'". "No es lo mismo que él estuviera aquí con la chavala conociéndola y al paso de los días se la 'zumbara'. No, llegó aquí, le pareció que estaba buena y se la 'zumbó'. Por eso pienso que ha sido un poco calentón pero cuando luego se raya... Si le importaras poco, no te daría explicaciones".

Por lo que, para Gabriella, lo que está pasando es que Maica sale de sus estándares "porque en su cabeza era 'sota, caballo y rey' y llegas tú que, a parte de que estás un poco 'cucú', tienes cosas que salen de su zona de comfort".