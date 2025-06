Pedro Jiménez 02 JUN 2025 - 22:28h.

Fabiola, astróloga, le ha leído el futuro inmediato a Suso Álvarez tras este confesar que "está en un momento muy bonito a nivel emocional" con Marieta

Durante la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' que hemos vivido este lunes en mitele PLUS solo para suscriptores, Suso Álvarez se ha abierto en canal sobre si quiere o no ser padre con Marieta. Son varias las veces en las que la joven exconcursante de 'GH DÚO' ha dejado caer que no le importaría ser madre con el colaborador y esta vez ha sido el propio Suso quien se ha pronunciado. Ha ocurrido cuando la astróloga Fabiola estaba leyendo el presente y futuro de Sthefany, de igual manera que ha hecho con el resto de concursantes.

En primer lugar, el colaborador de Telecinco confesaba que es "muy respetuoso con ese tipo de trabajo (el de Fabiola) porque mi madre es una bruja. Además, soy creyente, entonces, no la cuestiono para nada", señalaba, reaccionando a lo que había dicho sobre Sthefany y la boda que tendrá con Tadeo (al menos, así se dijo en su momento). Iban García aprovechaba el momento para preguntarle a Suso si tenía alguna pregunta para ella y este no desaprovechaba la oportunidad: "Si se puede, sí".

"Te quiero preguntar... estoy en un momento muy bonito a nivel emocional con mi pareja (Marieta)... ¿voy a ser padre con ella? Si no es con ella no quiero ser padre", señalaba Suso Álvarez, ganándose el aplauso del público con estas últimas palabras.

"Podréis ser padres cuando queráis"

Fabiola subrayaba que sí podrá ser padre "en un futuro inmediato": "Cuando queráis". La respuesta de la astróloga provocaba una sonrisa de oreja a oreja en Suso Álvarez: "Esta noche me voy a ir de cena con ella", bromeaba este. "Mi ilusión es que luego fuese concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'", indicaba, en tono humorístico.