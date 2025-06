La rebelión de Maica y Tadeo, hartos de meterse en prisión

Tadeo abandona la jaula mientras que su novia planta cara y tiene una gran discusión con Albert Barranco ¡Dale al play!

Albert Barranco tiene un enfrentamiento con Maica: "Te relajas"

Tadeo y Maica creen que es injusto que ellos tengan que meterse por obligación en la jaula y perderse las actividades cuando ellos no son vecinos del vecindario y lo que querían es hacer un favor. Tras ser animado por Sthefany, Tadeo sale de la prisión.

Tras discutir acaloradamente con ‘Los vecinos de la casa de al lado’, Maica y Tadeo han querido dejar clara su postura de que no era justo ellos tuvieran que estar en la cárcel siempre ha había prueba y más cuando ellos no pertenecen al vecindario. Stefhany apoya su versión y al ver que Albert Barranco no entraba en razón, le ha pedido a Tadeo que abandonar la prueba y que se las apañaran los vecinos cómo pudieran.

“No es justo, está de súper princeso, si te tienes que meter te metes…”, ha exclamado a gritos Stefhany ante un Albert Barranco convencido de que nadie estaba haciendo nada por él. La discusión estaba subiendo el volumen y Tadeo ha decidido salirse de la jaula y dejar claro que él se había metido para hacer el turno de su novia, y que ahora entrar a quién realmente le tocara.

Stefhany estaba muy, muy enfadada con la actitud de Barranco y mientras que discutían de forma muy fea, Maica y Tadeo se daban la razón mutuamente y sentían que todo les pasaba por tontos “por querer ayudar”.