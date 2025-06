Albert Barranco tiene un enfrentamiento con Maica: "Te relajas"

Maica estalla ante el enfado de Albert Barranco y le planta cara convencida de su postura ¡Qué tensión!

Poco después de la bronca entre Sthefany y Albert, Albert le ha preguntado a Maica si ha entendido su versión y le ha recriminado que es él quien debería estar en la jaula. Albert le dice que no se entera de nada, ya que era el turno de entrar de Gabriella. Esto ha provocado un enfrentamiento entre ambos, donde ella le ha pedido alterada que no le hable así.

“Chulo”, “A mí no me hables así”, “No me vas a vacilar más”, “Estoy cansada de tus chulerías”… Maica no se ha quedado callada ante el enfado de Albert Barranco. El vecino estaba sentado tranquilamente viendo ‘Supervivientes’ y comentando con Gerard su discusión con Stefhany por la prueba. Albert está convencido de que él ha hecho todos sus turnos y que en ningún momento le han pedido que se quedara por la noche, algo que no pensaba tampoco hacer “yo me como todo el sol del mediodía, ellas son más pequeñas y yo no puedo estar con este cuerpo toda la noche dentro”.

Maica se ha acercado al sofá y Albert ha querido saber si estaba entendiendo su postura, pero cuando la ha escuchado decir que no, se ha molestado mucho y ha elevado la voz porque nadie le estaba haciendo su turno. Maica se ha levantado, le ha dejado claro que no le gustaba que le chillaran y han entrado en una ardua discusión en la que no parecían tener punto de conexión.