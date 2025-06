Patricia Fernández 09 JUN 2025 - 22:49h.

Lucía y Manuel terminan dándose un abrazo en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Así fue el tenso momento entre Manuel y Lucía Sánchez en el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Eres un falso"

Manuel y Lucía coincidían una noche más el plató de 'Los vecinos de la casa de al lado' durante la gala, que puede verse en mitele PLUS, en el que vivían un momento muy especial entre ellos.

Iban García se dirigía a Lucía al comienzo de la gala: "Hoy no te han puesto al lado de Manuel en el sofá". "Menos mal porque ya saben que no hay conflicto ninguno, hombre", respondía ella.

"Ya sois amigos, ¿no? Habéis solucionado todo y os lleváis bien", se interesaba Suso Álvarez en medio de todo esto por la relación entre la expareja y Manuel se sinceraba sobre esto: "Pues mira, después de mucho tiempo hoy hemos hablado. Hace muchísimo tiempo que no tengo nada en contra de ella". Y aprovechaba el momento para disculparse con ella: "Si en algún momento he hecho algo que le ha podido hacer daño, delante de todo el mundo, le pido perdón".

Y Lucía también quería decir unas palabras sobre esto: "Yo ya le he explicado lo que me pasa con él, no es tema de decirlo aquí. Lo hemos solucionado, no pasa nada. Ya te lo dije en su día, pero te pido perdón y espero que no haya más buyas entre nosotros".

Momentazo que terminaba con Manuel y Lucía dándose un abrazo en medio del plató y ella apuntaba algo tras esto: "Lo que no consiga vecinos..." Y el presentador añadía algo: "Esto es maravilloso y precioso".