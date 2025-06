Patricia Fernández 09 JUN 2025 - 22:23h.

Tadeo y Sthefany se sinceran frente a todos en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'

Wendy, la chica con la que Tadeo cometió la supuesta infidelidad en Barcelona: "Nos acostamos y nos besamos"

Después de todo lo que ocurrió entre Sthefany y Tadeo en la pasada gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' cuando ella descubría las pruebas de la infidelidad de su pareja tras una noche de fiesta en Barcelona y de tener tiempo de hablar las cosas en el vecindario tras la expulsión de él, ambos se reencontraban en el plató, lo que se podía ver en mitele PLUS.

Sthefany confesaba que "no está bien" y "destrozada por dentro" aunque quiere tirar para adelante: "Tengo que limpiarme las lágrimas hasta que me encuentre mi realidad y pueda tener una conversación con él porque ahora está todo en el aire. Yo aquí le estoy dando muchas vueltas, pero quiero tomar aire del exterior para tomar una decisión".

"Sé que nadie es perfecto, que cualquiera comete errores, pero a la misma vez me siento decepcionado. Si me dices que me amas y después me haces esto... estoy con mi cabeza ahí...", explicaba ella.

Tras esto, Tadeo contaba que tampoco está bien y pensaba en la posición de Sthefany: "Sé cómo se puede sentir ella, está en un momento muy complicado, sé que está sacando fuerzas de donde no las tiene". A la que quería volver a pedir perdón: "Me arrepiento mucho de lo que hice, cuando todo esto acabe hablaremos todo". Y le dedicaba unas bonitas palabras: "Tú eres mi familia y siempre voy a echarte un capote en lo que sea".

"Pase lo que pase, también seguirá siendo mi familia, ha estado conmigo en momento muy difíciles. Tu familia también ha sido mi familia y a tu hijo lo amo como si fuera mío. Eso siempre se me va a quedar clavado en el corazón", respondía ella, muy emocionada. Y se vivía un momento muy especial entre ellos en el plató.

Aunque Sthefany acababa rompiéndose en el plató, asegurando "que no quiere hablar más de este tema porque no le hace sentir bien" y solo espera tener una conversación fuera: "Ya se verá".

Tadeo y Sthefany acaban dándose un abrazo en medio del plató

"Creo que le honra siempre intentar sacar una defensa hacia mí cuando no me la merezco, creo que tiene que mirar por sí misma, tiene que ver qué le merece la pena", decía él y se dirigía a Sthefany: "Quizá el querer no lo es todo, tenemos que ver si podemos cambiar o si lo mejor es sanar y ver en un futuro lo que pueda pasar entre nosotros dos". Y, para terminar, Tadeo pedía darle un abrazo, que se daban en medio del plató ante el aplauso del público.