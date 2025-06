Alexia no ha dudado en dar su opinión sobre el comportamiento de Barranco

En la gala última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', los colaboradores comentaban la última discusión entre Maica Benedicto y Albert Barranco. Alexia Rivas se mostraba muy critica con él y señalaba las formas con las que se dirigía a Maica.

Albert Barranco se defendía en plató: ''Yo lo viví en persona y sé que a veces actúo mal y no puedo decir nada. No soy perfecto ni soy el novio perfecto ni el amigo perfecto ni una persona perfecta. Tengo mis errores, yo lo sé. Al final una discusión tonta que se hubiera solucionado en 10 segundos tardamos una hora y media o más en solucionar el tema''.

''No nos aclarábamos, yo pensaba que lo que decía iba a misa y tengo que entender que ella tiene su forma de pensar y yo la mía. Hice un poco el gamba porque las cosas así no funcionan, pero lo hablé con ella y ya está'', afirmaba Barranco.

Tras sus palabras, Alexia Rivas salía en defensa de Maica: ''¿No se lo puedes decir de otra manera? Es que desde fuera vemos que te saca de quicio todo lo que hace Maica y si estás conociendo a alguien no puedes ponerte tan a la defensiva, además es solo con ella''.

Pero Barranco explicaba su actitud: ''No me pongo así por ser Maica, me pongo así porque estamos hablando de un tema, yo doy mi opinión y opino, es verdad que Maica desde que está Mayeli se ha posicionado más con ella y yo lo que hago es opinar''.