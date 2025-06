Pedro Jiménez 11 JUN 2025 - 23:30h.

Tadeo y Sthefany se abren como nunca en 'el hijo rojo': esto se han dicho

Tadeo y Sthefany se han abierto como nunca durante la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'. La pareja ha intentado dejar atrás todos los malos rollos y se han sincerado. El emotivo momento ha acabado con un abrazo entre los dos, que se podría traducir en una 'reconciliación'. Aunque segundos después, Sthefany confesaba que esto para ella supone algo "muy duro". No obstante, un emotivo beso entre los dos nos hace presagiar que ambos lo van a intentar a partir de ahora.

Tras confesarse y contarse lo importante que han sido el uno para el otro en un primer momento, Sthefany aseguraba (mirándole a la cara a Tadeo) que "lo más bonito que tiene es su corazón": "Lo que haces con tu familia y con tus amigos y lo que haces cada día para ser mejor persona...".

Tadeo le entrega el anillo a Sthefany

Llegaba el turno de Tadeo, que con la voz entrecortada señalaba que él piensa lo mismo de ella: "Sé que no está siendo fácil para ti y voy a hacer lo posible para que las cosas vuelvan a estar bien". Además, no tira la toalla: es consciente de lo que ha hecho pero quiere darle la vuelta a la situación. "Merece la pena todo esto", subrayaba un Tadeo que le entregaba a Sthefany el anillo de matrimonio después de hacerle una petición.

"Lo he traído porque sé que me lo diste. Te quiero decir que si en algún rinconcito todavía tienes esperanza por reconstruir lo que teníamos me gustaría que tuvieras. Quiero estar toda la vida contigo. Eso no ha cambiado", indicaba Tadeo.