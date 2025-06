Mayeli y Gabriella discuten por las bromas de anoche: “No es divertido”

Una broma de Gabriella con el mando del aire acondicionado ha acabado en un nuevo enfrentamiento con Mayeli

Los roces entre Gabriella y Mayeli en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir 24 horas y en exclusiva en Mitele PLUS, no cesan. Anoche, Gabriella robó el mando del aire acondicionado del apartamento Sombra, una broma que sentó muy mal a Mayeli, quien decidió devolvérsela robándole comida.

Esto provocó una gran discusión entre ellas que ha continuado esta mañana. Entre gritos, Mayeli ha acusado a Gabriella de anteponer el reality a su amistad. "No estoy para jugar, no me apetece", decía Mayeli, a lo que Gabriella contestaba: "Estamos es un reality". Estas palabras hicieron que Mayeli estallara definitivamente: "No voy a hacer un video a costa de enfadarme. Te estoy diciendo que no estoy bien, no me apetece discutir, no es divertido".

La discusión continuaba con Mayeli explicando que para ella dormir sin aire acondicionado no es ningún juego, pero Gabriella no se quedaba callada y le respondía que no entiende por qué ella puede hacer bromas, aludiendo a una broma con mahonesa de por medio, pero luego no las acepta. En su defensa señaló a Maica como la artífice de dicha broma, pero la murciana no quiso meterse y dejó que las protagonistas de la discusión continuaran sus reproches, hasta que Mayeli zanjó: "No nos ha hecho gracia".