Mayeli vuelve a estar muy molesta con Gabriella: "No te hablo porque sigues con cara de perro"

La amistad de Gabriella y Mayeli no atraviesa por su mejor momento. La novia de Álvaro Rubio se desahogaba hace unos días con Maica y Barranco sobre algunas actitudes de Gabriella que no le están gustando. Tras descubrir las palabras de su amiga, la novia de Manuel González no daba crédito y se producía entre ellas un tenso enfrentamiento.

Mayeli le explica a Gabriella en la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' por qué había dicho eso sobre ella: ''Lo dije porque en el momento en el que estaba yo creo que tú no me consientes nada, cedemos las dos porque las dos tenemos amor a la otra y sí que es verdad que cuando salí de aquí vi vídeos en los que Sthefy hablaba mal de mi y tú te reías y le seguías el rollo''.

Tras las palabras de Mayeli, Gabriella se defiendía: ''He dado la cara por ti independientemente de quien se ponga por delante. Te lo he demostrado fuera y aquí. Yo no he venido a ser mediadora de nada, soy una concursante más igual que tú e igual que ella y las dos sois mis amigas y en vuestras cosas nunca me he metido. Te quiero muchísimo más de lo que te piensas''.

Pese a estas palabras de reconciliación, con todo lo ocurrido ya reposado, Mayeli mantenía en el jardín una conversación con Gabriella en la que le expresaba que "esperaba más de ella a la hora de interesarse para arreglar las cosas". Gabriella sin embargo cree que el perdón tiene que pedirse por ambas partes, porque también a ella le dolieron ciertas cosas que dijo Mayeli: "Si no quieres que hablemos ahora y arreglemos las cosas a lo mejor cuando vengas a hablar conmigo la que no quiere soy yo". Mayeli sentenciaba: "No he ido a hablar contigo porque seguías con cara de perro".