Desencuentro en el vecindario entre Albert Barranco y Maica Benedicto

No te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS

Compartir







Última hora sobre Albert Barranco y Maica Benedicto en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Él ha mantenido una interesante conversación con Gerard y Mayeli en el jacuzzi en la que deja claro lo diferentes que son él y Maica. Y es que esto podría ser un impedimento a la hora de avanzar en su relación.

Tras su último encontronazo, la tensión y el distanciamiento entre Albert Barranco y Maica no han parado de crecer. El catalán está harto de los enfados de la murciana y se desahoga con sus compañeros en el jacuzzi reconociendo que desde el primer día "no pegan nada" y que fuera "novios no van a ser".

Las duras palabras de Albert Barranco sobre Maica Benedicto

Barranco cree que todo lo que dice "le sienta mal" a Maica y esta situación está acabando con su paciencia. "No pegamos. Desde el primer día lo hemos dicho. Yo, a día de hoy, no me la voy a echar de novia porque es que no somos novios. Obviamente, novios no vamos a ser ahora mismo. Yo lo que quiero saber es qué he hecho ahora para que ella esté mal conmigo si no hablo con ella". El resto de sus palabras, en el vídeo.