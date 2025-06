Maica se cansa de los vaciles de Barranco y estalla: "Ya no quiero tu cucharita, eres un pasota"

Compartir







La relación entre Barranco y Maica continúa avanzando. La pareja ya ha protagonizado más de un acercamiento en el vecindario llegándose llevar ante sus compañeros de reality. Aunque Maica ha dejado entrever más de una vez que cada vez se siente cada día más unida a Albert, la de Murcia también ha expresado en más de una ocasión sus miedos.

El catalán, en la última gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', llegó a abrirse como nunca antes e incluso llegó a confesarle a Maica que "independientemente de las cosas que se han dicho y de los enfados que haya podido tener, las malas palabras que haya dicho hacia ti, siempre me he disculpado porque sé que lo hago mal".

A Maica le saltan las alarmas

Sin embargo, no todo son alegrías entre la recién estrenada pareja. La relación de Maica y Barranco está llena de controversias, y de idas y venidas. Ambos dicen sentir una gran conexión, pero lo cierto es que Maica está harta de tener que pedirle tanto que le dé muestras de cariño, como que no le haga vaciles. Su último desencuentro ha tenido lugar cuando Maica y Mayeli estaban maquillándose y Barranco "revoloteaba" por allí intentando "chinchar" a su chica:

"Vaaaale, hoy te haré la cucharita". "No, ya no la quiero, si la tengo que pedir ya no tiene gracia. Voy a dormir en el sofá, que lo sepas, te lo digo en serio. Eres un pasota y a mí no me gustan los pasotas", respondía malhumorada Maica.

Para Barranco, esto no es más que una estrategia de su compañera para no mostrar tan abiertamente el interés que siente por él: "¿Pero cómo eres tan mentirosa? Sí que quieres mi cucharita y lo sabes, eres mi monjita preferida".