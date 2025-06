Maica duda de si realmente le gusta a Barranco y ambos acaban discutiendo

Maica y Barranco vuelven a discutir en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Maica se cansa de los vaciles de Barranco y estalla: "Ya no quiero tu cucharita, eres un pasota"

Durante el programa de radio 'Agua y salseo', presentado por Gerard, Maica pone en duda si realmente ella le gusta a Barranco. Unas palabras que sientan muy mal al catalán, que no duda en defenderse, desencadenando así una discusión entre ambos ante la atenta mirada y los comentarios del resto de sus compañeros.

''Me molesta que digas que te estás dando cuenta que parece que a mi no me gustas. Si estás siendo sincera, no te acerques ni a mí'', le reprocha Barranco a Maica después de que ella le diga que lo único que está haciendo es ''ser sincera''.

Pero la discusión empieza a ir a más y Maica se pronuncia: ''Te estoy diciendo que no te enfades, a ver si ahora no voy a poder decir nada porque tú te alteres, chico'', y Barranco le pide que ''se relaje'': ''Me da rabia y me toca los hu*** es que me digas 'no, es que me estoy dando cuenta de que no te gusto''.

Maica afirma que no lo ha dicho así, pero ninguno de los dos da su brazo a torcer y continúan gritando sin llegar a ningún tipo de entendimiento: ''No voy a seguir hablando del tema, no quiero hablar más del tema'', pide Maica y sus compa ñeros respetan su decisión.