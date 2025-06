Albert Barranco está harto de discutir con Maica continuamente: "No me merece la pena"

Albert Barranco se sincera como nunca y revela si quiere tener una relación fuera con Maica Benedicto: "Digo lo que siento"

Albert Barranco y Maica Benedicto han podido pasar un rato en privado en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS, para hablar sobre su relación. En la gala de esa misma noche los dos pasaron un momento de lo más convulso cuando él dio a entender que no quería seguir con Maica y, ya en el vecindario, intentaron aclararlo todo.

Barranco le dijo a Maica que él en su día a día no suele discutir con sus parejas. Además, quiso aclararle lo que siente hacia ella: "No quiero que pienses que no me gustas, que no me gusta estar bien contigo", le explicó. También enumeró varios gestos bonitos que han tenido en el vecindario, pero añadió que lo que no le gusta nada es que, después de eso, discutan y tengan "un día de mierda".

Barranco, a Maica: "Estamos en una rueda que nunca termina"

Cuando discuten, pueden estar hasta un día entero enfadados y eso a Barranco no le compensa. "Estamos en una rueda que nunca termina", añadió. Además, asume que muchas veces las broncas son por su culpa. "Cuando me mosqueo soy un ogro, soy un pesado", reconoció.

Luego fue el turno de Maica, que le contó que lo que a ella más le dolió fue que en la gala dijera cosas malas sobre ella y su relación que antes no le había comentado cara a cara, cuando ya se habían sentado juntos a hablar precisamente de eso para aclararlo todo.

