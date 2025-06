Maica, sobre su relación con Barranco: "Si no voy detrás de él, no me hace ni caso"

Barranco, muy agobiado, habla con Gerard y Sthefany sobre su situación con Maica Benedicto: "Me cuesta hacer como si no pasara nada"

Albert Barranco y Maica están atravesando una dura crisis. Tras más de un mes y medio de romance, por fin el concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha aclarado si le gustaría tener una relación con la murciana. Lo ha hecho en directo en la gala, donde al ser preguntado por Iban García sobre ello no ha dudado en sincerarse y dar detalles de cómo están las cosas en el plano amoroso con la exgranhermana.

"Evidentemente ahora mismo no quiero tener una relación", aclara. "Yo siempre digo lo mismo, prefiero morir de pie que vivir arrodillado", agrega. Barranco explica que nunca ha hablado con Maica de tener "algo serio". Pero reconoce que lleva todo este tiempo "demostrando" sus sentimientos hacia ella. "Me da la sensación de que no se ha valorado eso", apostilla.

Hablan sobre su crisis de pareja

Maica, mientras le escuchaba, no podía callarse. "Yo también me he abierto", dice. Barranco da sus argumentos de por qué cree que en un futuro no podrían tener nada. El concursante está convencido de que no puede permitir que esté peleando y reconciliándose día tras día con Barranco. "Para mí no es sano y creo que para ella tampoco", cuenta.

Cuando ha terminado Barranco de explicar sus sensaciones sobre la murciana, esta no hapodido ocultar que estaba intentando asimilar cada palabra. "Estoy pensando en todo lo que ha dicho", le transmitía al presentador. "Yo también creo que voy detrás suya", comenta.

Maica relata que ha habido muchas ocasiones en las que no ha recibido mucha atención por su parte. "Veo cosas y no me voy", le ha lanzado a Barranco, que era tajante. "Digo lo que siento", detalla.