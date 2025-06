El reality de 'Los vecinos de la casa de al lado' está llegando a la recta final

Albert Barranco se sincera como nunca y revela si quiere tener una relación fuera con Maica Benedicto: "Digo lo que siento"

Compartir







La relación entre Maica Benedicto y Albert Barranco se ha deteriorado en los últimos días en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Lo que empezó siendo mucho tonteo y una gran atracción se ha convertido en dudas, tensión y muchas discusiones. ¿Ha llevado esta situación a que Barranco haya cambiado de opinión sobre quién debe ganar el reality? El chat vecinal se lo ha preguntado y él ex de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha aclarado todas las dudas.

Albert Barranco ha explicado que su cabeza le dice que Sthefany debe ser la ganadora tanto por todo el tiempo que lleva en el reality como por lo que ha sufrido, aludiendo a la infidelidad de su novio Tadeo y a todas las discusiones con Mayeli. Pero, a la vez, su corazón le dice que la ganadora debe ser Maica.

La ex de 'Gran Hermano' ha respondido que le da igual su opinión, aunque sí que le han molestado algunas actitudes de Barranco en ese sentido. Cuando ha puesto un ejemplo, sus compañeros no han visto la gravedad del asunto ni les ha parecido que fuera un mal gesto por parte de Albert.

Barranco no quiere tener una relación con Maica

En la gala de este lunes, Barranco se sinceró sobre su relación con Maica y confesó si le gustaría o no seguir conociéndola. "Evidentemente ahora mismo no quiero tener una relación", dijo, claramente. Además, insistió en que nunca había hablado con ella de tener algo serio. Eso sí, cree que su compañera no ha valorado cómo le ha estado demostrando sus sentimientos hasta ahora.

No te pierdas todo lo que ocurre en la recta final de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS.